Bayern Monachium zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Z rozgrywek odpadł Jakub Kiwior

Fantastyczna atmosfera na Alianz Arena. Bayern próbował zaskoczyć w niecodzienny sposób

Chwilę później spróbował odpowiedzieć Martin Odegaard. Norweski piłkarz pokusił się o strzał z dystansu, futbolówka odbiła się jeszcze od jednego z rywali, ale Manuel Neuer instynktownie interweniował, ratując Bawarczyków przed stratą przypadkowej bramki.

Do końca pierwszej połowy żaden z zespołów nie zdecydował, by się otworzyć. W powietrzu było czuć, jak dużej stawki jest to spotkanie. Bayern próbował przechytrzyć rywali w ciekawy sposób. Podczas gdy zawodnicy Kanonierów uzupełniali płyny przy linii bocznej, gospodarze chcieli rozpocząć grę i w łatwy sposób zdobyć bramkę. Jednak w ostatniej chwili Martin Odegaard zorientował się i zawołał swoich kolegów, by wrócili na pozycje.

Niecodzienna sytuacja w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Bayern chciał zaskoczyć rywali