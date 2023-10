Były reprezentant Polski Tomasz Kłos ostro o Piotrze Zielińskim: Wojciech Szczęsny bardziej pasuje do roli kapitana

Kłos: Szczęsny bardziej pasowałby jako kapitan

- Może trochę innym kontekście na to patrzę. Dwadzieścia lat temu w kadrze był prawdziwy kapitan, który potrafił opieprzyć zawodników w złych momentach. Swoją osobowością potrafił wpłynąć na drużynę. Czasem te niecenzuralne słowa muszą paść, czy to w przerwie czy nawet w trakcie meczu (...) Długo już mnie nie ma w szatni i nie wiem jak to do końca wygląda, ale wydaje mi się że, rola kapitana jest trochę inna - powiedział o roli kapitana były reprezentant Polski Tomasz Kłos.

69-krotny reprezentant Polski powiedział, że widziałby w roli kapitana innego zawodnika. Mowa o bramkarzu Wojciechu Szczęsnym, który może pochwalić się dłuższym stażem w reprezentacji Polski.

PAP/Leszek Szymański

- Dla mnie wybór był między Wojtkiem Szczęsnym a Piotrkiem Zielińskim. Myślałem, że bardziej to będzie Wojtek, który jest starszy i może bardziej doświadczony. Obaj mają mnóstwo rozegranych spotkań w kadrze i od dłuższego czasu są kręgosłupem tej reprezentacji. Myślę jednak, że charakterologicznie bardziej pasowałby mi do tego Wojtek i spodziewałem się, że to on otrzyma tę opaskę - zakończył w rozmowie z Magazynie Sportowym Radia RDC.