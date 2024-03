Były sędzia międzynarodowy i prezes Wisły Płock mówi: "Wychodzi na to, że musimy wrócić do ery sprzed VAR"

- Jestem otwarty na wszelkie nowinki technologiczne, ale trzeba z nich umiejętnie korzystać. Największy problem mam z tym, że z VAR korzysta się w sposób nieumiejętny. Rozumiem doskonale, że VAR obsługują dwie osoby na każdy mecz. Do Ekstraklasy i I ligi potrzeba trzydziestu sześciu ludzi na VAR. Część z nich jest lepsza, część słabsza, wpływa to na jakość. Moim zdaniem sensownym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie centralnego VAR, gdzie najlepsi fachowcy siedzą w jednym miejscu i tam oceniają sporne sytuacje. Skomercjalizowanie rozmów też jest jakimś kierunkiem. Najważniejsze jednak, żeby na VAR nie odwijać sytuacji o kilkanaście podań w tył. Bo komu to służy - dodał były sędzia międzynarodowy.