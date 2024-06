Cały świat zachwycony technologią TVP Sport na Euro 2024. Hawk-Eye pozwala sprawdzić, z jaką prędkością biegnie piłkarz

Transmisja Hawk-Eye w TVP Sport

Za nami pierwsze dni mistrzostw Europy w Niemczech. Na razie nie byliśmy świadkami wielu niespodzianek, chociaż takie zespoły jak Rumunia czy Słowacja postarały się, aby zaskoczyć niejednego kibica. Prawdziwą furorę na początku Euro 2024 robi TVP Sport. Technologia Hawk-Eye polskiego nadawcy wzbudziła zainteresowania nawet zagranicznych fanów.

Czym jest technologia Hawk-Eye? To bazujące na sztucznej inteligencji algorytmy, które graficznie odwzorowują to, co dzieje się na murawie. Kibice są w stanie bez problemu zidentyfikować każdego zawodnika na boisku, gdyż jeśli ma kontakt z piłką, nad jego głową wyświetla się nazwisko. Fani już nie muszą zastanawiać się, jakie było prawdopodobieństwo strzelenia gola z danej pozycji, gdyż w czasie rzeczywistym widz dostaje to "na talerzu". Bardzo przydatną ciekawostką jest także pomiar prędkości piłkarzy czy mapka pokazująca pressing rywala.