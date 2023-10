Co robią dzisiaj bohaterowie reprezentacji Polski z Euro 2016? Niektórzy zrezygnowali z futbolu Jacek Czaplewski

Oni Mołdawię "zjedliby" w kwadrans. Oni czyli bohaterowie reprezentacji Polski z Euro 2016 - turnieju na którym dotarliśmy do rzutów karnych o półfinał. Co dzisiaj robią piłkarze i trenerzy niezapomnianej drużyny? Damian Kosciesza Zobacz galerię (11 zdjęć)

Jeżeli wzdychaliśmy do reprezentacji Polski to właśnie do tej. Co dzisiaj robią ćwierćfinaliści Euro 2016, dla których Mołdawia byłaby ledwie przystawką, a nie realnym wyzwaniem? Kilka historii naprawdę zaskakuje.