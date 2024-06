Cristiano Ronaldo może napisać piękną historię na mistrzostwach Europy. Jest tylko jeden warunek OPRAC.: Jakub Jabłoński

Cristiano Ronaldo z piękną historią na Euro 2024? Takiego piłkarza nie było! PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

Jeśli Portugalczyk Cristiano Ronaldo we wtorek wieczorem wystąpi przeciwko reprezentacji Czech, to stanie się pierwszym piłkarzem, który zagra w sześciu edycjach mistrzostw Europy. 39-latek debiutował na Euro 2004 w Portugalii i triumfował w Euro 2016 we Francji. Początek meczu Portugalia - Czechy we wtorek o godzinie 21:00.