Dobra informacja dla kibiców Legii Warszawa. Wyjazdowy mecz eliminacji Ligi Konferencji "Wojskowych" w TVP Sport

Mecz Legii Warszawa w TVP Sport

Legia Warszawa w lipcu zacznie europejską przygodę w sezonie 2023/24. "Wojskowi" polecą do Kazachstanu, a dokładnie do Szymkentu. Podróż będzie trwała kilkanaście godzin. Ordabasy zajmuje obecnie 352. miejsce w rankingu UEFA, natomiast Legia 137. Wyraźnym faworytem tego starcia jest ekipa z Polski, która nie powinna mieć problemów, aby zameldować się w kolejnej rundzie eliminacji. Niestety prawa do pokazania meczu wyjazdowego ma platforma Viaplay, dlatego ciężkość polskich kibiców nie zobaczyłaby tego spotkania. Pomocną dłoń wyciągnął Marek Szkolnikowski - dyrektor TVP Sport.

- Ordabasy Szymkent dołączają do grona przyjaciół TVP Sport. Legio Warszawa, możecie być spokojni o transmisję z Kazachstanu - napisał Marek Szkolnikowski na Twitterze.

Tak samo TVP Sport zrobiło w przypadku meczów Rakowa z Florą w Estonii. Spotkanie mistrza Polski było transmitowane w otwartej telewizji. TVP ma także pracować nad spotkaniem Lecha Poznań, który zmierzy się z Žalgirisem Kowno.