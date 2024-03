Dominik Marczuk na boisku i poza nim. W Walentynki ogłosił związek, jest wschodzącą gwiazdą Jagiellonii Białystok i nadzieją reprezentacji

Dominik Marczuk - wiek, pozycja, przebieg kariery

Marczuk pochodzi z Międzyrzecza Podlaskiego, 16-tysięcznego miasta nieopodal granicy polsko-białoruskiej, oddalonego od Warszawy o dwie godziny drogi. W miejscowym Huraganie stawiał pierwsze juniorskie kroki jako... środkowy obrońca. Talent rozwijał w Górniku Łęczna i słynnej szkółce TOP 54 Biała Podlaska, co zaowocowało transferem do Stali Rzeszów, której pomógł w awansie do 1 ligi. W międzyczasie przebijał się przez kolejne kategorie wiekowe młodzieżowych reprezentacji Polski.

Błyskotliwy, szybki Marczuk przeszedł latem zeszłego roku do Jagiellonii Białystok, wiążąc się kontraktem do czerwca 2026 roku. Prędko i na najwyższym szczeblu potwierdził swój talent. Miarą tego sukcesu jest pięć ligowych bramek, sześć asyst a także doniesienia o nadchodzącym powołaniu do seniorskiej reprezentacji Polski Michała Probierza.

Okazuje się, że Marczuk grywał już na kilku pozycjach; od lewej obrony, przez prawą, po skrzydło i wahadło.