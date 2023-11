Dziennikarz dostał pismo od adwokata PZPN-u. Piotr Żelazny musi usunąć wpis i przeprosić. "Nawet przez myśl mi nie przeszło"

"Afera samolotowa" w Polskim Związku Piłki Nożnej

Za całej sytuacji we wrześniu postanowił zażartować Piotr Żelazny - dziennikarz Viaplay. - Czy związek, którego wielka reforma polega na tym, że pijani działacze będą teraz wchodzić innym wejściem do samolotu, może komukolwiek stworzyć odpowiednie warunki do pracy? - napisał na platformie X (dawniej Twittter).

To jednak niejedyny wątek dotyczący "afery samolotowej". Media pisały także o tym, że piłkarze w drodze na mecz eliminacji Euro 2024 mieli być zaczepiani przez kibiców. To nie są odpowiednie warunki dla zawodników. Z tego powodu PZPN zdecydował, że reprezentanci Polski będą wchodzić na pokład zupełnie innym wejściem niż kibice.

Taki żart nie spodobał się PZPN-owi, który postanowił, że rozwiążę sytuację przy pomocy adwokata. Kancelaria wysłała do dziennikarza pismo. Związek oczekuje usunięcia wpisu, ale także przeprosin w mediach społecznościowych, które będę opublikowane przez co najmniej 30 dni. Żelazny w lakoniczny sposób skomentował swoje położenie. - Tymczasem PZPN nie potrafi awansować z najsłabszej grupy w historii eliminacji Euro, ale umie grozić procesem za bekowanie z wódy i pijanych działaczy. Swoją drogą taki proces może być mega śmieszny. Czy dziennikarz ma zamiar przeprosić? Zapowiada, że nawet nie przeszło mu to przez myśl. Wygląda na to, że Żelazny i przedstawiciele PZPN-u spotkają się w sądzie.