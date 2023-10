Dziewczyna Marcina Bułki. Polski bramkarz związał się z modelką. To Ecram Sallam

Marcin Bułka i Ecram Sallam, czyli polsko-marokańska miłość

Marcin Bułka i Ecram Sallam mieszkają wspólnie od roku w Nicei, na Lazurowym Wybrzeżu. To jedno z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsze miejsce we Francji. Polak, który 4 października obchodzić będzie 24. urodziny, znalazł się tam za sprawą transferu z PSG (kwota: 2 mln euro).

Marokanka wcześniej mieszkała natomiast we włoskim Turynie, gdzie realizowała się w modelingu. Za nią pierwsze wizyty w naszej ojczyźnie. W grudniu zeszłego roku przyleciała do Warszawy na Boże Narodzenie. Za sprawą Marcina Ecram zatańczyła na Tik Toku do kawałka... Malika Montany. Do Polski może wrócić niebawem, dopingować ukochanego, jeśli ten zostanie powołany przez Michała Probierza na październikowe mecze w el. Euro 2024.

