Dzisiaj losowanie grup Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24. Jaki jest podział na koszyki? [DATA, GODZINA]

Losowanie grup Ligi Mistrzów 2023/24

W każdej grupie znajdą się cztery zespoły. Każda drużyna zagra z każdym rywalem dwa razy - jako gospodarz i gość. Do następnej rundy wyjdą dwie najlepsze ekipy. Trzeci zespół spadnie do fazy play-off Ligi Europy. Czwarty klub pożegna się z europejskimi pucharami.

Podział na koszyki Ligi Mistrzów:

Raków Częstochowa to jedyny polski klub, który bił się o fazę grupową Ligę Mistrzów. "Medaliki" walczyły o wejście do Champions League z FC Kopenhagą. Mistrz Polski zremisował w Danii dlatego wynik dwumeczu to 1:2 dla rywala. Mistrz Polski weźmie udział w Lidze Europy.

Przypomnijmy, że to ostatnia edycja, kiedy kibice będą oglądać zmagania w małych grupach. UEFA niedawno zapowiedziała nowy format europejskich pucharów. Od sezonu 2024/2025 kibice nie będą oglądać słynnych zmagań fazy grupowej. Zamiast tego powstanie jedna duża tabela ligowa. Każdy zespół zagra osiem lub sześć spotkań (w zależności od rozgrywek).