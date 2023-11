Eliminacje Euro 2024. Ciekawy pomysł w reprezentacji Szwecji. Piłkarze biorą udział w wyborze nowego selekcjonera

Reprezentacja Szwecji wybiera nowego selekcjonera

Szwedzka federacja piłkarska (SVFF) już we wrześniu po oświadczeniu Anderssona, że odejdzie jeżeli Szwecja nie zakwalifikuje się do ME rozpoczęła szukanie jego następcy.

- Mamy kilka potencjalnych nazwisk, z którymi wstępnie już rozmawialiśmy, lecz jeszcze nie odbyły się spotkania. Nie spieszy się nam, ponieważ zależy nam na osobie, która spełni nasze oczekiwania. Przewidujemy, że następca zostanie wybrany do marca - wyjaśnił kierownik reprezentacji "Trzech Koron" Stefan Pettersson portalowi "Fotbollskanalen".