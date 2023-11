Eliminacje Euro 2024. Kylian Mbappe strzelił 300 goli w karierze szybciej niż Cristiano Ronaldo i Leo Messi

Kylian Mbappe kończy niedługo 25 lat

Na początku swojej kariery Mbappe był często porównywany do Henry’ego. Obaj uczęszczali do francuskiej akademii Clairefontaine, a następnie grali jako lewi skrzydłowi w drużynie AS Monaco, gdzie jako nastolatkowie zdobyli tytuły mistrza Francji. Następnie Mbappe powtórzył inne osiągnięcie Henry’ego, zdobywając mistrzostwo świata w 2018 roku w swoim pierwszym dużym turnieju z Francją. Henry wygrał mundial w 1998 roku.

- To, co robi ten dzieciak, jest naprawdę nie z tego świata. To po prostu niewiarygodne - powiedział Thierry Henry, który obecnie jako trener drużyny do lat 21 kieruje nowym pokoleniem francuskich zawodników.

Mbappe porównywany jest także do wielkiej brazylijskiej gwiazdy Pele ze względu na jego przedwczesną dojrzałość. Jednak pod względem stylu, zabójczej szybkości i umiejętności, jest bliżej Henry'ego.

- Jest strzelcem bramek, asystuje, wie, jak zrobić wszystko. Oczywiście jest wiele do poprawy, ale nie o to chodzi - powiedział Henry.

Dzięki swojemu 17. hat-trickowi w karierze Mbappe zwiększył swój dorobek w sezonie do 21 goli w 19 meczach. Był to 46. gol gwiazdy PSG w 74 występach drużyny narodowej. Obecnie na liście najlepszych strzelców Francji brakuje mu zaledwie pięciu goli do Henry'ego i dziesięciu do rekordu kraju należącego do Oliviera Giroud. 24-latek swojego jubileuszowego gola zapamięta na długo, ponieważ strzelił go prawie z połowy boiska w 81. minucie meczu z piłkarskim "Kopciuszkiem" z Gibraltaru.