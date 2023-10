Eliminacje Euro 2024. Trudna sytuacja reprezentacji Polski. Pierwsze drużyny mogą zapewnić sobie awans

Kluczowy etap eliminacji Euro 2024

W grupie A najbliżej awansu jest dość niespodziewanie prowadząca z kompletem 15 punktów Szkocja. By tak się stało musi w czwartek pokonać w Sewilli drugą w tabeli Hiszpanię (9 pkt) bądź liczyć, że trzecia Norwegia (7 pkt) nie wygra w Larnace z mającym na koncie pięć porażek Cyprem.

Od czwartku 12 października do wtorku 17 października odbędzie się 45 spotkań eliminacji Euro 2024. Ze względu na napiętą sytuację w Izraelu mecz tej reprezentacji ze Szwajcarią w grupie I już został przez UEFA przełożony. Trzy dni później Izrael ma zmierzyć się na wyjeździe z Kosowem, ale na razie nie ma informacji, czy ten pojedynek dojdzie do skutku.

W grupie B najbliżej uzyskania prawa występu w ME jest Francja. Najlepsza drużyna Starego Kontynentu z 1984 i 2000 roku w pięciu występach nie straciła punktu i jeśli w piątek pokona w Amsterdamie drugą w tabeli Holandię (9 pkt), to nic nie zabierze jej awansu. Może wystarczyć jej nawet remis, ale trzecia Grecja (9 pkt) musiałaby tego samego dnia przegrać w Dublinie z zawodzącą do tej pory Irlandią.

Trzech punktów brakuje do awansu otwierającym tabelę grupy F zespołom Belgii i Austrii, które w piątek zmierzą się w Wiedniu. Zwycięzca zapewni sobie przepustkę do turnieju finałowego, ale siedmiopunktowa przewaga obu ekip nad trzecią Szwecją sprawia, że obie praktycznie mogą być pewne swego.

Już w piątek z awansu może się cieszyć najskuteczniejsza dotychczas w kwalifikacjach Portugalia. Ekipa hiszpańskiego trenera Roberto Martineza do tej pory wywalczyła komplet 18 punktów i ma imponujący bilans bramkowy: 24-0. Jeśli pokona w Porto drugą w tabeli Słowację (13 pkt), to zapewni sobie bilety do Niemiec. Stanie się tak również w przypadku remisu w tej batalii, ale pod warunkiem, że trzeci Luksemburg w rozgrywanym równocześnie meczu przegra w Reykjaviku z Islandią.