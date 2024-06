Erik Janża strzelił gola na Euro 2024. Trafienie reprezentanta Słowenii na wagę remisu

Erik Janża z Górnika Zabrze zagrał w meczu Euro 2024

W składzie Duńczyków od początku wystąpił Christian Eriksen, który bardzo źle wspomina poprzednie mistrzostwa Europy. W meczu fazy grupowej turnieju piłkarz stracił przytomność i gdyby nie szybka interwencja sztabu medycznego, mógł nawet stracić życie. Ostatecznie ponad pół roku później wrócił do gry, a w czerwcu 2024 roku ponownie zagrał na Euro.

Kiedy jeszcze kibice reprezentacji Polski rozpaczali po minimalnej porażce z Holandią, swoją przygodę z Euro 2024 rozpoczęły Słowenia i Dania. W barwach tej pierwszej reprezentacji od pierwszej minuty wystąpił Erik Janża , występujący na co dzień w Górniku Zabrze. Natomiast na ławce rezerwowych Słoweńców zasiadł Miha Blazić z Lecha Poznan.

Christian Eriksen strzelił gola na Euro 2024

W meczu ze Słowenią reprezentacja Danii zaatakowała od początku. Już w pierwszych minutach mieli kilka szans na zdobycie bramki. Dopiąć swego udało się w 17. minucie. Piłkę w polu karnym Słoweńców otrzymał Jonas Wind, zagrał do Christiana Eriksena , a ten sytuacyjnym i mocnym uderzeniem - otworzył wynik meczu .

Piłkarz Górnika Zabrze strzelił gola na Euro 2024

Później emocje były nieco mniejsze, aż do ostatniego kwadransa meczu. W 76. minucie mógł zdobyć jedną z najpiękniejszych goli całego turnieju. Benjamin Sesko potężnie huknął z dystansu, a piłka odbiła się jedynie od słupka bramki Duńczyków.

Doprowadzić do wyrównania Słoweńcom udało się minutę później. Wrzutka w pole karne reprezentacji Danii była nieudana, ale do futbolówki dopadł jeszcze Erik Janża i cudownym strzałem z dalszej odległości - doprowadził do wyrównania.