Fatalny występ bramkarza Pogoni Szczecin - Bartosza Klebaniuka z belgijskim KAA Gent w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Jakub Jabłoński

TVP Sport/screen

Eliminacje LKE. Bartosz Klebaniuk nie będzie miło wspominał środowego wyjazdu do Gandawy na mecz III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pogoń Szczecin uległa 0:5 belgijskiej drużynie. 21-latek znacząco się przyczynił do tego wyniku, gdzie przy minimum trzech trafieniach był głównym winowajcą. Tym spotkaniem prawdopodobnie pogrzebał szanse swojej drużyny na awans do kolejnej rundy.