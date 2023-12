FC Barcelona zareagowała na zarzuty wobec kolegi Roberta Lewandowskiego. "Próba destabilizacji drużyny"

Liga Mistrzów. Frenkie De Jong popadł w konflikt z dyrektorem sportowym? FC Barcelona szybko dementuje informację!

Atmosfera wokół katalońskiego i tak już była mocno napięta. Po niedzielnej wpadce z Gironą media nie pozostawiły na "Dumie Katalonii" suchej nitki. Oliwy do ognia miała dodać także... rozmowa telefoniczna jednego z piłkarzy z dyrektorem sportowym podczas lotu do Belgii. Jak się okazało potem to, że niektóre tamtejsze media chcąc znaleźć jakąś sensację wsadziły się na minę. Nie do końca weryfikując zasłyszane informacje.

Podczas lotu do Belgii na rywalizację w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów z Royal Antwerp miało dojść do nieprzyjemnej sytuacji z udziałem dyrektora sportowego Blaugrany - Deco z holenderskim pomocnikiem Frenkiem De Jongiem. Portugalczyk miał zadzwonić do Holendra i wdać się z nim w kłótnie, gdyż nie wierzył w jego problemy zdrowotne - podano na antenie hiszpańskiej stacji "RAC 1".