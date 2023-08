FC Midtjylland - Legia Warszawa na żywo w TV i online. Gdzie oglądać "Wojskowych" w eliminacjach LKE? TRANSMISJA STREAM LIVE [24.08.2023]

- Midtjylland to wysokiej klasy zespół, mający spore indywidualności. Gra na dużej intensywności, lubi zaskakiwać rywali podaniami prostopadłymi. Musimy grać kompaktowo, uważnie i skutecznie – zwłaszcza w defensywie. Musimy uzyskać wynik, który da nam szansę na wygraną w rewanżu - powiedział Runjaić na konferencji prasowej.

Legia w obecnym sezonie marzy o zdobyciu mistrzostwa, ale innym ważnym celem jest także grupa Ligi Konferencji. FC Midtjylland to zespół niezwykle doświadczony dlatego zadanie nie będzie łatwe. Czy Kosta Runjaić już w drugim sezonie w stolicy osiągnie taki sukces?

Według bukmacherów faworytem do zagrania w fazie grupowej Ligi Konferencji jest duński zespół. Kurs na wejście FC Midtjylland do grupy to 1,82, natomiast Legii 1,94. Pierwsze starcie, które odbędzie się w Danii według ekspertów wygra nasz rywal - kurs 1,94. Stawiając na "Wojskowych" wygramy dużo więcej - kurs 3,75.

Mecz pomiędzy FC Midtjylland i Legią Warszawa zaplanowano na czwartek 24 sierpnia o godz. 20:00. Transmisja w TVP Sport oraz Viaplay.

Gdzie oglądać mecz FC Midtjylland - Legia Warszawa w internecie? Stream będzie dostępny w aplikacji i na stronie TVP Sport. Dostęp całkowicie darmowy. Kibice obejrzą także mecz na stronie i aplikacji Viaplay.