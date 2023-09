Fernando Santos jednak zostanie zwolniony przez Cezarego Kuleszę. Media: Portugalczyk wkrótce przestanie być selekcjonerem

Blisko porozumienia ws. rozstania z Portugalczykiem

Według doniesień medialnych Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) jest bardzo blisko porozumienia z 68-letnim selekcjonerem ws. rozstania za porozumieniem stron. Jak informuje Tomasz Włodarczyk sprawa rozwiązania kontraktu z Santosem to kwestia nawet kilkudziesięciu godzin.

- Fernando Santos ma jeszcze w tym tygodniu przestać oficjalnie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Może stać się to właściwie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin - poinformował portal Meczyki.pl .

Kosztowne rozstanie

Portugalczyk na konferencji prasowej wyraźnie zaznaczył, że nie poda się do dymisji. Ile trzeba zapłacić selekcjonerowi, jeśli go zwolnimy? Piotr Kamieniecki, redakcyjny kolega Iwańskiego poinformował, że mowa o 1,5 mln złotych, czyli kwocie, która jest równa dwóm pensjom. Czy czeka nas kolejne zwolnienie w kadrze narodowej? Według naszych informacji wynika, że do zwolnienia Santosa nie dojdzie w poniedziałek, ale czarne chmury nad głową 68-latka powoli się już zbierają.