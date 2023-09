Fernando Santos po porażce reprezentacji Polski z Albanią: Nie podam się do dymisji. Ani dzisiaj, ani jutro

Fernando Santos nie chce odejść z reprezentacji Polski

- Czy pan dzisiaj podaje się do dymisji czy czeka do jutra kiedy to zwolnienie nastąpi? - wypalił prosto z mostu jeden z dziennikarzy.

- Ja mam się podać do dymisji? Ani dzisiaj, ani jutro - zapewnił Portugalczyk.

- A czy myśli pan, że pozostanie trenerem? - kontynuował dziennikarz.

- Zapytajcie prezesa. Jeśli uzna, że dalsza współpraca nie ma sensu, to ją zakończymy. To zawsze jest jakieś wyjście. Nie ma jednak sensu wracać do tego pytania. Nie podam się do dymisji - zapewnił Fernando Santos.

- Bardzo dobrze rozumiem to, co czują teraz kibice - zaznaczył Portugalczyk. - Ja też jestem bardzo smutny, piłkarze też. Wydaje mi się, że zaczęliśmy bardzo dobrze. Po anulowanej bramce mecz zrobił się wyrównany. Potem w końcówce pierwszej połowy Albania strzeliła tego niezwykłego gola. W przerwie piłkarze byli bardzo zmotywowani. Mieliśmy bardzo dobrą sytuację na wyrównanie. Nie udało się, na tym polega piłka - nie ma nic wspólnego z liczbą mieszkańców kraju. Albania przecież była na Euro - zauważył Santos.

Fernando Santos podczas meczu na stadionie w Tiranie PAP, Andrzej Lange

Santosa zdenerwowały pierwsze pomeczowe pytania: - Wy nie chcecie rozmawiać o piłce nożnej, taktyce, o tym co się dzieje na boisku. Nie widzę wspólnego języka - zaznaczył trener Biało-Czerwonych.