Fortuna 1 Liga. Lechia Gdańsk zimą poleci na obóz do Turcji oraz zagra sparingi z drugoligowcami. Zobacz plany gdańskiego klubu

Fortuna 1 Liga. Lechia Gdańsk zagra sparingi z drugoligowcami i poleci na obóz do Turcji

Lechia Gdańsk nie wykorzystała szansy na to, aby zostać liderem w tabeli Fortuny 1. Ligi. Po porażce z Motorem straciła też drugie miejsce w tabeli właśnie na rzecz zespołu z Lublina. Oczywiście…

Piłkarze gdańskiego klubu do treningów wrócą 4 stycznia. W Polsce rozegrają dwa mecze sparingowe z drugoligowcami, a 20 stycznia wylecą na niemal dwutygodniowy obóz przygotowawczy do tureckiej Lary. Po powrocie do kraju, Lechia zagra jeszcze mecz sparingowy z Olimpią Grudziądz.

Rozgrywki Fortuna 1. Ligi zostaną wznowione 16 lutego, a Lechia w pierwszym oficjalnym meczu w 2024 roku zagra u siebie z Wisłą Płock.