Fortuna 1. Liga. Wojciech Łobodziński po meczu Arka Gdynia - Lechia Gdańsk: Pokazaliśmy też ogromny charakter. Nie chcieliśmy zremisować

Arka górą w Derbach Trójmiasta pierwszy raz od 16 lat

Pomimo problemów po czerwonej kartce Michała Marcjanika uważam, że nasze zwycięstwo było zasłużone. Do tego pokazaliśmy ogromny charakter, bo nie chcieliśmy tego meczu zremisować - chcieliśmy go wygrać. I to było widać. Świetna była też atmosfera na trybunach, a ja w końcówce nawet śpiewałem z kibicami, którzy wrócili na stadion. Na to czekaliśmy, emocje puściły, piłkarzy poniosło po końcowym gwizdku, niektórzy nawet się wzruszyli

Ze sportowego punktu widzenia ciężko oceniać, zwłaszcza to, co działo się do przerwy. Nasza taktyka i przygotowanie do meczu wzięły w łeb, bo musieliśmy reagować tuż po rozgrzewce na to, co działo się na boisku. Trzeba było decydować się na proste środki, czego bardzo nie lubię. W drugiej połowie śnieg przestał padać i murawa była lepsza. Widać było, że atuty piłkarskie coraz bardziej przeważają na naszą korzyść. Decydowały umiejętności i sposób w jaki chcieliśmy grać

- dodał szkoleniowiec Arki.