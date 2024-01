Fortuna 1 Liga. Zagłębie Sosnowiec na pierwszej konferencji z nowym współwłaścicielem

- Poprawiła się w ciągu ostatnich lat, chcemy, aby przełożyła się na wyniki. Dysponujemy dobrą infrastrukturą (stadion oddano do użytku w 2023 roku). Utrzymanie to cel numer jeden, ale potem są kolejne sezony. Gdyby się dało sprzedać klub w tydzień, to byśmy to zrobili. Szukaliśmy partnera mogącego nam pomóc w utrzymaniu. Cieszę się, że Rafał Collins podjął wyzwanie. Nie chodzi o to, by przez pół roku było dobrze, tylko o budowę na lata, Mamy zawartą umowę o współpracy. Ufamy sobie, mamy parę miesięcy by się poznać nawzajem, ryzyko jest po obu stronach - stwierdził Chęciński.