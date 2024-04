Fortuna Duesseldorf wierzy w zatrzymanie niepokonanego Bayeru Leverkusen w Pucharze Niemiec . "Kiedyś muszą przegrać"

Golkiper drugoligowca zwrócił uwagę, że on i większość jego kolegów być może już nigdy nie zagra w półfinale Pucharu Niemiec.

- Dlatego rzucimy na szalę wszystko, co mamy. To niezwykłe, co Bayer osiągnął w tym sezonie, ale były już mecze, gdy był blisko porażki. My nie jesteśmy zgrają przypadkowych piłkarzy, też gramy dobrze, a ostatnio czujemy się bardzo mocni w defensywie, a to baza, by wyprowadzać groźne ataki