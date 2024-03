Gdzie będzie baza reprezentacji Polski podczas Euro 2024. Są dwie możliwości Bartosz Głąb

We wtorkowy wieczór reprezentacja Polski wywalczyła awans do Euro 2024. Już niecałe 3 miesiące pozostały do pierwszego meczu "Biało-Czerwonych" na turnieju. Michał Probierz wraz z delegacją w najbliższych dniach wybierze się do Niemiec, by wybrać bazę reprezentacji na zbliżające się Mistrzostwa Europy.