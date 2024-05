Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia - Motor Lublin? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia - Motor Lublin?

Gdynianom niewiele zabrakło, by nie musieli rozgrywać dwóch dodatkowych meczów w walce o awans do PKO Ekstraklasy. Arka na kolejkę przed końcem sezonu zajmowała miejsce gwarantujące bezpośredni awans i miała 3 punkty przewagi nad GKS-em Katowice. Jednak w bezpośrednim meczu przegrała i to GieKSa zameldowała się na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Wielu typowało, że rozbita psychicznie ekipa z Gdyni może polec w półfinale baraży, jednak podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego pokazali klasę i na własnym stadionie popisali się efektownym zwycięstwem nad Odrą Opole 4:2. Nie wiadomo, czy w meczu finałowym wystąpi najlepszy strzelec zespołu - Karol Czubak, który nie dokończył czwartkowego meczu z powodu problemów zdrowotnych.

Arka rozbiła Odrę w półfinale baraży

Zespół z Trójmiasta będzie gospodarzem meczu finałowego. Przeciwnikiem Arkowców będzie Motor Lublin, który jest bliski zaliczenia drugiego awansu z rzędu. Przed rokiem ekipa z Lublina cieszyła się z awansu Fortuna 1. Ligi, a w tym sezonie w roli beniaminka spisywała się kapitalnie. Ewentualny awans Motoru do PKO Ekstraklasy będzie sensacją, ale zespół zrobił wiele, by na to zasłużyć.