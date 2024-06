Gdzie oglądać mecz towarzyski Polska - Ukraina? Darmowa transmisja z telewizji i internecie! Przygotowania do Euro 2024

Transmisja z meczu Polska - Ukraina. Kibice obejrzą spotkanie za darmo!

Reprezentacja Polski 16 czerwca zaczyna Euro 2024. Zanim Biało-Czerwoni zagrają z Holandią na wielkim turnieju, zmierzą się w dwóch meczach towarzyskich, które będą testami generalnymi. 7 czerwca kadra Michała Probierza podejmie Ukrainę, a 10 czerwca Turcję. Oba starcia będą bardzo dobrym "papierkiem lakmusowym", który powie nam, w jakiej kondycji jest drużyna.

Biało-Czerwoni w fazie grupowej Euro 2024 zmierzą się z Francją, Holandią oraz Austrią. Wszyscy rywale Polski należą do europejskiej czołówki, dlatego przejście do fazy pucharowej będzie niezwykle ciężkie. Michał Probierz niemal od razu po meczu z Walią zaczął jeździć na różne stadiony, aby obserwować polskich zawodników w akcji. Na razie kadra jest szeroka, ale po meczu z Ukrainą zostanie zredukowana do 26 nazwisk.