Gospodarze Euro 2024 trzymają ciśnienie: Jeszcze niczego nie wygraliśmy

Gospodarze od samego początku byli niesamowicie pozytywnie nakręceni, a gol otwierający zdobyty przez Floriana Wirtza spowodował eksplozję radości. Nad naszymi głowami latały kubki z piwem, ludzie wpadali sobie w ramiona. Reakcja na drugą i trzecią bramkę była podobna, ale potem? Potem były już tylko oklaski.

- To nie jest tak, że my się nie cieszymy. Cieszymy się, i to nawet bardzo, ale to jest turniej. Niczego jeszcze nie wygraliśmy. Po prostu okazało się, że Szkoci, którymi tak nas przez ostatnie dni straszono, przestrzegano, że będą brutalni i skuteczni w defensywie, okazali się bardzo słabą drużyną. Trzeba już patrzeć w stronę kolejnych meczów