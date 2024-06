Gruzja wyeliminuje z Euro 2024 Hiszpanię? Selekcjoner Willy Sagnol: Jeszcze nie skończyliśmy

Mecz Hiszpania - Gruzja: Gruzini liczą na sensację

- Nasza misja jeszcze się nie zakończyła. Teraz skupiamy się na meczu z Hiszpanią, który wymaga od nas solidnego przygotowania. To będzie ogromne wyzwanie - wyznał Sagnol w rozmowie z "L'Equipe".

To historyczny moment dla Gruzji, która po raz pierwszy zakwalifikowała się do finałów mistrzostw Europy. Ich droga na tym turnieju rozpoczęła się od przegranej z Turcją 1:3, następnie zanotowali remis 1:1 z Czechami, aby w końcu zaskoczyć wszystkich, wygrywając 2:0 z Portugalią i awansując z trzeciego miejsca w grupie F.

Gigantyczna premia dla reprezentantów Gruzji za awans do 1/8 finału na Euro 2024

- Mimo to moja drużyna udowodniła w fazie grupowej, że potrafi pokonywać trudności. Są gotowi poświęcić wszystko za swój kraj. Sprawiliśmy, że Gruzja może być dumna - dodał.

Hiszpania, wygrywając wszystkie swoje mecze grupowe bez straty bramki, jest uznawana za jednego z faworytów do zwycięstwa w Euro 2024. Jednak Gruzini nie zamierzają łatwo ustąpić.

- Umiejętność obrony to nie wszystko, co mamy do zaoferowania. Jesteśmy drużyną, która potrafi walczyć. W niektórych momentach meczu spróbujemy przejąć kontrolę nad grą i utrzymać się przy piłce - zapowiedział Sagnol.

Mecz Gruzji z Hiszpanią odbędzie się w niedzielę o godzinie 21:00 w Kolonii. PAP