Gwiazda Holandii na Euro 2024 - Virgil van Dijk: Wiek, sukcesy, wartość redakcja

Virgil van Dijk stoczy pojedynki z polskimi napastnikami PAP/EPA

Kto jest największą gwiazdą Holandii na Euro 2024? Pod nieobecność kontuzjowanego Frenkiego de Jonga bez wątpienia. Virgil van Dijk. Nasz dzisiejszy rywal 8 lipca skończy 33 lata. Dzień później rozegrany zostanie pierwszy z półfinałów Euro 2024. Marzeniem stopera Oranje jest spędzić swoje urodziny na treningu, bo to oznaczać będzie, że jego drużyna nadal jest w grze o tytuł, a do domu wróci z co najmniej brązowym medalem.