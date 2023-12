Harry Kane przebije Roberta Lewandowskiego? Kolejne gole dla Bayernu Monachium

Bundesliga: Bayern za Bayerem, Kane goni Lewandowskiego

"Aptekarze" wciąż mają cztery punkty przewagi nad Bawarczykami. W Leverkusen wynik został ustalony już na początku drugiej połowy, a bramki zdobyli Nigeryjczyk Victor Boniface, Holender Jeremie Frimpong oraz Florian Wirtz. Eintracht w niczym nie przypominał zespołu, który w poprzedniej kolejce rozbił Bayern 5:1.

Był to już 23. mecz z rzędu Bayeru bez porażki we wszystkich bieżących rozgrywkach, wliczając w to Ligę Europy i Puchar Niemiec. Zespół hiszpańskiego trenera Xabiego Alonso pozostaje jedynym niepokonanym na krajowym podwórku.

Harry Kane w Bundeslidze: