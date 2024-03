Hitowy mecz Bayern - Borussia w Bundeslidze. Gdzie oglądać? Transmisja tv i stream w internecie dzięki Viaplay

Transmisja i stream z meczu Bayern - Borussia w Viaplay

Do końca sezonu pozostało osiem kolejek i przy takiej przewadze lidera niektórzy przekreślili już szanse innych klubów na końcowy triumf, ale monachijczycy nie zamierzają się poddawać. Ewentualna strata punktów w sobotę - przy jednoczesnym zwycięstwie Bayeru nad Hoffenheim kilka godzin wcześniej - byłaby jednak ciosem nawet dla największych optymistów.

"Der Klassiker" to dla wielu najważniejszy mecz w niemieckim futbolu, ale tym razem - inaczej niż w większości sezonów w ostatnich latach - jego stawką nie jest ani pozycja lidera, ani podkreślenie dominacji w lidze.

Przewidywane składy na mecz Bayern - Borussia według Kickera: Bayern Monachium: Ulreich - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - Sane, Müller, Musiala - Kane. Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen - Özcan, Can - Malen, Brandt, Sancho - Füllkrug.

Harry Kane zagra w meczu Bayern - Borussia?

"Zostało osiem meczów, a różnica wynosi 10 punktów, to przepaść. Mam przekonanie, że Bayer Leverkusen zostanie w tym sezonie mistrzem. Nie sądzę, żeby to był dla Bundesligi złe, że zwycięży ktoś inny niż Bayern. W poprzednim sezonie losy tytułu rozstrzygnęły się w ostatniej kolejce, a to uatrakcyjniło rozgrywki. Bayer był znakomity od początku sezonu, miał też trochę szczęścia, ale Xabi Alonso zbudował świetny zespół" - ocenił były kapitan Bayernu Philipp Lahm.