Ian Maatsen na zgrupowania przyjechał bez butów. Z pomocą przyszedł ojciec

Niespodziewane powołanie i problemy na starcie reprezentanta Holandii

Ian Maatsen, 22-letni lewy obrońca londyńskiej Chelsea, który ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund, przeżywał spokojne chwile na urlopie, nieświadomy zbliżającej się życiowej szansy. Jego wakacje na jachcie w pobliżu Mykonos zostały przerwane przez telefon, który zmienił bieg wydarzeń. Maatsen dowiedział się, że został dodatkowo powołany do reprezentacji Holandii na Euro 2024. Musiał jak najszybciej dołączyć do zespołu w Wolfsburgu, gdzie pod okiem selekcjonera Ronalda Koemana, Oranje przygotowywało się do pierwszego spotkania grupowego.

Rodzinne wsparcie ponad wszystko u reprezentanta Holandii

- Na początku Ian chciał wstąpić po drodze do Holandii, ale uznaliśmy, że to kiepski pomysł. Członkowie rodziny są częścią tego wszystkiego. To powołanie na mistrzostwa Europy to wisienka na torcie. Rodzic odczuwa dumę i dba o to, żeby wszystko dookoła było w porządku, żeby zapewnić stabilność - powiedział Edward Maatsen.

Ta historia pokazuje, że sukces na wielkich turniejach to nie tylko rezultat ciężkiej pracy i talentu, ale również wsparcia najbliższych. Ian Maatsen, dzięki determinacji ojca, mógł bez przeszkód dołączyć do swojej drużyny i przygotowywać się do nadchodzących wyzwań na Mistrzostwach Europy.