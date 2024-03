Ilu kibiców zobaczy mecz Polska - Estonia w barażach Euro 2024? Frekwencja dużo lepsza niż z Łotwą. Teraz ma być komplet!

Reprezentacja Polski zagra przy pełnym Stadionie Narodowym

Reprezentacja Polski niedługo zagra jeden z najważniejszych meczów w 2024 roku. Biało-Czerwoni całkowicie zawalili eliminacje do Euro 2024, dlatego w marcu muszą grać w barażach. 21 marca zmierzą się z Estonią, czyli drużyną, która jest dużo niżej notowana. Faworytem jest oczywiście Polska, ale biorąc pod uwagę, że przegraliśmy z Mołdawią, powinniśmy brać pod uwagę każdy scenariusz.

Wszystko wskazuje na to, że reprezentacja Polski z Estonią zagra przy pełnych trybunach. Bilety sprzedają się bardzo dobrze, a na kilka dni przed meczem zostało około 5500 wejściówek (stan na 14 marca, godzina 17:00). Frekwencja będzie dużo lepsza, niż na meczu towarzyskim z Łotwą rozegranym pod koniec 2023 roku. Wówczas na PGE Narodowym pojawiło się 31 tys. fanów. - To jest smutny, przygnębiający widok. Przyzwyczajeni jesteśmy do kompletu widzów, kartoniady. Dzisiaj widzimy kilkanaście tys. wolnych krzesełek - przyznał we wprowadzeniu do transmisji meczu w TVP Mateusz Borek.