Jacek Grembocki, były reprezentant Polski o meczu z Mołdawią: Szatnia nie ma lidera

Były zawodnik Lechii Gdańsk i Górnika Zabrze ma natomiast zastrzeżenia z doborem zawodników do polskiej reprezentacji. Chodzi zwłaszcza o Patryka Pedę.

- Od razu zastrzegam – nie twierdzę, że on jest winowajcą i odpowiada za remis z Mołdawią. Twierdzę natomiast, że w reprezentacji Polski mają grać najlepsi, a jeśli Peda na co dzień występuje we włoskiej trzeciej lidze, to zwyczajnie nie może być najlepszy. Odnoszę wrażenie, że ktoś chciał mu pomóc, aby trafił do lepszego klubu. Złamano uniwersalne zasady i obnażono naszą ekstraklasę, bo droga do kadry nie wiedzie przez Serie C. No ale każdy trener bierze odpowiedzialność za swoje decyzje