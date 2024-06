Jagiellonia Białystok ogłosiła kadrę na obóz. Do Opalenicy nie jedzie lider mistrza Polski, kontuzjowany Taras Romanczuk

Jagiellonia Białystok w Opalenicy - kadra i sparingi

Co wiemy o urazie Romanczuka? Niewiele. W poniedziałek pomocnik nie dokończył treningu. - Taras nie będzie zdolny do gry we wtorek. Mamy nadzieję, że to go nie wykluczy z późniejszych meczów w Jagiellonii - zdradził krótko selekcjoner Michał Probierz.

W zgrupowaniu weźmie udział 26 piłkarzy: czterech bramkarzy, dziesięciu obrońców, siedmiu pomocników oraz pięciu napastników. W Opalenicy drużyna będzie przebywać do 5 lipca. Zagra z czeską Sigmą Ołomuniec (28 czerwca), a także pierwszoligową Miedzią Legnica (3 lipca). Po obozie w planach jest sparing z Legią Warszawa (6 lipca).

Z Jagiellonią w pierwszych dniach nie będą trenować wszyscy zawodnicy. Do końca czerwca obowiązki w Lechu Poznań ma bowiem Filip Wolski, który najpewniej dołączy 1 lipca. W kadrze są za to napastnik Lamine Diaby-Fadiga i bramkarz Maksymilian Stryjek.