Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław ONLINE. Wicelider kontra lider Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław ONLINE

Drugi piątkowy mecz Ekstraklasy to największy hit kolejki. Jagiellonia Białystok na swoim stadionie zagra ze Śląskiem Wrocław. Wicelider podejmie lidera. Dopisanie trzech punktów będzie niezwykle ważne w kontekście układu tabeli. Kto będzie górą w tym starciu?

Jagiellonia Białystok w rundzie jesiennej grała najbardziej efektowną piłkę w kraju. Na wiosnę podopieczni Adriana Siemieńca nieco obniżyli loty, ale nadal pozostają w czołówce Ekstraklasy. Do Śląska Wrocław tracą tylko trzy punkty, dlatego wygrana w piątek będzie oznaczała doskoczenie do lidera ligi.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: - Jeśli przeciwnik otwiera spotkanie, to może kontrolować je poprzez bronienie, a my musimy jeszcze mocniej atakować, angażować większą liczbę zawodników, bo wiadomo, że trzeba gonić wynik. W innym scenariuszu, kiedy to my pierwsi strzelamy gola, to przeciwnik musi się otworzyć, musi atakować, bo trudno, żeby bronił rezultatu 0:1.