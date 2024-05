Jagiellonia mistrzem. Gratulacje od Probierza. Boniek: Nareszcie

Gratulacje do Jagiellonii spływały jeszcze w trakcie pierwszej połowy meczu. Zwlekać nie zamierzał Zbigniew Boniek. - Zasłużony tytuł Mistrza Polski. Gratulacje dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Można powiedzieć - nareszcie - skomentował były prezes PZPN.

Złote medale wręczał w Białymstoku prezes PZPN, który zrobił grunt pod ten wielki sukces, profesjonalizując Jagiellonię przez lata jako jej sternik. - To zdecydowanie jeden z piękniejszych dni w życiu białostockich kibiców. Ogromne gratulacje dla ekipy prowadzonej przez trenera Adriana Siemieńca. Wyrazy uznania również dla drużyn Śląska Wrocław i Legii Warszawa za zdobycie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca w tym sezonie - zaznaczył we wpisie.

Za mistrzostwem Jagiellonii stoi ledwie 32-letni trener. Gdy razem z drużyną wyszedł na mecz z Wartą, ultrasi przedstawili jego wizerunek na ogromnej sektorówce z hasłem powtarzanym w szatni drużyny: Believe, czyli wierzyć. - Chciałbym podziękować w pierwszym rzędzie mojej żonie i rodzinie, bo to jest też dla nich, wiele dla mnie poświęcają i wiele wspólnie przeżyliśmy. Wielkie podziękowania i gratulacje dla drużyny i sztabu szkoleniowego. To, czego ci ludzie dokonali w tym roku, to jest rzecz nieprawdopodobna. Cały czas mieli w sobie wiarę, odwagę, pasję, spokój i konsekwencję i do końca wierzyli, że jesteśmy w stanie to zrobić - podkreślił Adrian Siemieniec.