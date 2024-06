Superrezerwowy Weghorst wiedział, co się stanie w meczu z Polską. Rano napisał dziewczynie: „Wyciągnę zwycięstwo dla Holandii”

Weghorst podpadł też Messiemu w mundialu 2022

● Weghorst ma kilku osobistych trenerów i psychologów. Odmówił nawet picia koktajli proteinowych w klubie, wierząc, że jego osobiści trenerzy wykonali lepszą robotę.

● Wout jest szalenie skupiony na piłce nożnej i sobie: „Jestem samotnikiem. Bardzo skupionym na sobie. Mam kilku przyjaciół, ale całe moje życie kręci się wokół piłki nożnej. Myślę o piłce nożnej 24 godziny na dobę”.

● Weghorst wyobraził sobie wyjazd na Euro 2020: „Sprawiłem, że w to uwierzyłem. Ciało robi tylko to, w co wierzy mózg. To nie jest wizualizacja, ale programowanie. Pokładamy wiarę w swojejgłowie”.

Ciekawe, czy Weghorst wyobrażał sobie sobie bramkę w finale Euro? Na razie pomógł Holandii w awansie do play-offów.