Europa zachwycona elegancją Michała Probierza. Najlepsza stylówka na Euro 2024. Selekcjoner ma własną kolekcję

Garnitur Michała Probierza na Euro 2024

- Precz z Garethem Southgate'em! W mieście pojawił się nowy szef w kamizelce! - obwieścił profil Match of the Day należący do angielskiego BBC, z ponad trzymilionową liczbą obserwujących na portalu X.

51-letni wyglądał w trakcie meczu Polska - Holandia jak profesjonalny model. O jego styl, szyk i elegancję zadbała rodzima firma Lancerto. To właśnie na potrzeby Euro stworzyła dla niego specjalną kolekcję garniturów. W niedzielę zobaczyliśmy jeden z trzech przygotowanych.

Michał Probierz prywatnie. Jest dziadkiem, gra w golfa, lubi whisky i prowadzi konto na Twitterze