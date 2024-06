Kajetan Szmyt sprzedany "za grosze" do Zagłębia Lubin. Sensacyjny transfer w PKO Ekstraklasie Jacek Czaplewski

Kajetan Szmyt bohaterem niespodziewanego transferu. Piłkarz Warty Poznań miał po spadku drużyny do 1 ligi odejść za granicę albo do klubu z czołówki PKO Ekstraklasy. Tymczasem odchodzi za symboliczną kwotę do... Zagłębia Lubin - ustalił portal wpoznaniu.pl. Cena jest naprawdę promocyjna, jak na umiejętności i potencjał skrzydłowego.