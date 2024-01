Jakub Kiwior coraz bliżej transferu? Włosi umieścili go na ważnej liście. Może trafić do Napoli lub Milanu

Jakub Kiwior na liście potencjalnych transferów w Serie A

Kariera Kiwiora zaczęła nabierać tempa na Słowacji. Kiwior przez dwa sezony zrobił ogromny postęp i znalazł się na celowniku klubów Serie A. Spezia zdecydowała się zapłacić za zdolnego Polaka 1,5 miliona euro.

W styczniu 2023 roku Kiwior zdecydował się na przeprowadzkę do Arsenalu. Kwota tego transferu wyniosła około 25 milionów euro plus bonusy. 22-latek podpisał kontrakt z "Kanonierami" do 30 czerwca 2028 roku. Dzięki przenosinom na Emirates Stadium Kiwior stał się piątym najdroższym Polakiem w historii.

Kiwior w Arsenalu jest tylko rezerwowym, a w dodatku trener Arteta wystawia ostatnio Polaka na lewej obronie. Tam 23-latek radzi sobie fatalnie, dlatego niedługo może zacząć rozglądać się za nowym klubem. Włoscy dziennikarze wieszczą zmianę barw klubowych już zimą. Dziennik "La Gazzeta dello Sport" umieścił Kiwiora na liście potencjalnych transferów do Serie A. Dwa włoskie zespoły mają być zainteresowane podpisaniem umowy z Polakiem - Napoli i AC Milan. Walka o pierwszy skład byłaby zdecydowanie łatwiejsza niż w Arsenalu.