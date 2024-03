Jakub Moder o pierwszym meczu dla reprezentacji Polski po dwóch latach: "Najpiękniejsze uczucie jest wrócić"

- Fajnie, że że udało się strzelić sporo bramek. Myślę, że to też zbuduje taką pewność siebie przed tym meczem z Walią. Najważniejsze było zwycięstwo i teraz trzeba się przygotować dobrze, bo z tego co słyszę, Walia też zagrała niezłe spotkanie. No i tak jak trener powiedział, od jutra już przygotowujemy się do Walii - zaznaczył 24-letni piłkarz.