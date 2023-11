Jakub Moder wrócił do kadry meczowej Brighton. Trener potwierdza!

Jakub Moder wraca do kadry meczowej Brighton!

Potwierdziły się informacje ws. powrotu polskiego pomocnika do kadry meczowej "Mew" na najbliższy mecz ligowy z Sheffield United. 24-latek czekał na ten moment dokładnie 589 dni . Trener Brighton Roberto De Zerbi na konferencji prasowej przyznał, że Moder usiądzie na ławce w niedzielnym starciu 13. kolejki Premier League.

- Moder będzie na ławce rezerwowych . To dla nas wspaniała wiadomość - przyznał De Zerbi.

Dramatyczna kontuzja, która zmieniła wszystko...

Jakub Moder nabawił się kontuzji kolana w meczu Premier League podczas meczu Brighton - Norwich 2 kwietnia 2022 roku. Badania potwierdziły, że zerwał więzadła krzyżowe przednie. Pierwsze prognozy mówiły o co najmniej rocznej przerwie. Nikt nie przewidywał, że rozbrat z piłką będzie trwać tak długo. Moder nie zagrał w całym poprzednim sezonie, a do tego ominęły go Mistrzostwa Świata w Katarze.