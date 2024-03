Jan Bednarek po meczu reprezentacji Polski w barażach Euro 2024: "Byliśmy dobrze skupieni"

- Miejmy nadzieję, że Michał Probierz był zadowolony z naszej roboty i utrzymamy miejsce w składzie. Stabilizacja w linii obrony to coś, co pomaga. Powstaje lepsze zgranie. To jest reprezentacja Polski, widzimy się raz na jakiś czas. Myślę, że dzięki temu, że byliśmy tak dobrze skupieni, nie zlekceważyliśmy przeciwnika - dodał 27-letni gracz Souhampton.