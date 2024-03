Polska bez Casha na finał z Walią. PZPN potwierdza

Przemysław Frankowski rozpoczął mecz z Estonią w wyjściowej jedenastce. To on dał nam prowadzenie po ładnej akcji drużyny. W przerwie zawodnik francuskiego Lens poprosił Michała Probierza o zmianę z powodu urazu - prawdopodobnie chodziło o stłuczenie .

Cash opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski, Frankowski zostaje

- Cash najpewniej opuści zgrupowanie reprezentacji Polski, Frankowski ma zostać. Na ten moment nie wydaje się, by w miejsce Casha został dowołany inny zawodnik - twierdzi dziennikarz Przemysław Pawlak z Piłki Nożnej. Tak też przewidywali eksperci w pomeczowym studiu TVP Sport.

- Matty doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że uraz nie jest bardzo poważny, lecz wyklucza go z dalszego udziału w zgrupowaniu i meczu przeciwko Walii. Matty powróci do Anglii, gdzie będzie przechodził leczenie - doktor przekazał Jacek Jaroszewski cytowany przez Łączy nas Piłka.

Jeszcze dzisiaj PZPN wyda komunikat w sprawie kontuzjowanych. Finał z Walią w Cardiff we wtorek 26 marca o godzinie 20:45. Wylot z Warszawy dzień wcześniej około 10.

Spodziewana strata Casha wydaje się tym dotkliwsza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to jeden z nielicznych Polaków, który zna Walijczyków na wylot - z racji gry w angielskiej Premier League.

- Przemek Frankowski doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, iż uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry. Przemek zostaje z nami i wdrażamy proces leczenia – dodał lekarz kadry.