Jan Bednarek w życiu prywatnym. Obrońca reprezentacji Polski jest mężem i ojcem. Przed telewizorem dopinguje go pies!

Jan Bednarek od dawna jest krytykowany w reprezentacji Polski. Dziennikarze i kibice wytykają mu, że na boisku popełnia wiele szkolnych błędów, które nie mogą zdarzać się na poziomie reprezentacyjnym. Jeden z nich popełnił z Estonią w barażach Euro 2024, kiedy w porę nie doskoczył do jednego z rywali. Nasz rywal zdobył wówczas jedyną bramkę w tym spotkaniu.

- Miejmy nadzieję, że Michał Probierz był zadowolony z naszej roboty i utrzymamy miejsce w składzie. Stabilizacja w linii obrony to coś, co pomaga. Powstaje lepsze zgranie. To jest reprezentacja Polski, widzimy się raz na jakiś czas. Myślę, że dzięki temu, że byliśmy tak dobrze skupieni, nie zlekceważyliśmy przeciwnika - powiedział po meczu z Estonią Jan Bednarek.