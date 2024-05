Jan Bednarek wraca z Southampton do Premier League

W meczu finałowym Święci objęli prowadzenie w 24. minucie po bramce Adama Armstronga . Angielski snajper był też bohaterem 1/2 finału, gdy dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Leeds próbowało doprowadzić do wyrównania, ale tego dnia było bezradne przy dobrze dysponowanej defensywie rywali. Najbliżej szczęścia w 85. minucie był Daniel James, który z dystansu obił poprzeczkę.

Święci sezon Championship zakończyli na 4. miejscu ligowej tabeli i musieli mierzyć się w barażach o awans do Premier League. W półfinale piłkarze Southampton poradzili sobie w dwumeczu z West Bromwich Albion i o awans zagrali na legendarnym Wembley Stadium w Londynie przeciwko Leeds United , które również przed rokiem spadło z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Dwójka spadkowiczów wraca po roku do Premier League

Southampton dociągnęło prowadzenie do końca i mogło cieszyć się z powrotu do Premier League po rocznej przerwie. Całe spotkanie w barwach Świętych rozegrał Jan Bednarek, dla którego było to już 47 spotkanie w tym sezonie na angielskich boiskach. Polak strzelił też 2 gole w meczach Championship.