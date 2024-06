Szymon Marciniak zadebiutował na Euro 2024. Polak anulował trzeciego gola Romelu Lukaku na tym turnieju

Belgia - Rumunia 2:0 (1:0)

O meczu Belgia - Rumunia na pewno nie możemy napisać, że był jednostronny. "Czerwone Diabły" wyszły na prowadzenie już w 2. minucie. Youri Tielemenas wyłuskał piłkę w środku pola i podał do lewej strony, gdzie był Jeremy Doku. Ten "złamał" akcję do środka, po czym zagrał do Romelu Lukaku. Ten wystawił futbolówkę Tielemansowi, a ten mierzonym płaskim uderzeniem pokonał Florina Nitę i zrobiło się 1:0.