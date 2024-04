Josue, czyli kapitan Legii Warszawa wypowiedział się na temat przyszłości w klubie. "Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek"

Kapitan Legii Warszawa po raz kolejny odniósł się do kwestii szacunku wobec jego osoby. Przyznał w wywiadzie pomeczowym na antenie Canal+Sport po zakończeniu starcia 26. kolejki w Zabrzu z Górnikiem, że żeby zostać w jakimś miejscu trzeba otrzymać wspomniany szacunek od niektórych osób. Portugalczyk tym samym przyznał, że nie wszyscy doceniają jego niebagatelny wpływ na grę drużyny. I że zastanawia się nad przyszłością w takim miejscu pracy.

- Moje życzenia zna moja rodzina. W tym roku moje marzenia się nie spełnią, bo to nie ode mnie zależy. Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy nie doceniają tego, co robię. Nie wiem, co mnie czeka. Jeśli odejdę z Legii, będę dumny z tego, co tu osiągnąłem. To nie zależy ode mnie, co będzie dalej. Na pewno będę grał w piłkę